Пиварич приравнял Шахтер к Манчестер Сити

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассыпался в комплиментах донецкому Шахтеру.

"Когда вы смотрите матчи Премьер-лиги, иногда Шахтер выглядит, как Манчестер Сити. Полное доминирование.

Пиварич получил повреждение в матче Динамо U-21

Хотя у Шахтера также могут быть проблемы, когда он не играет в полную силу, когда тренер дает отдохнуть основным игрокам.

Я бы больше хотел играть с Шахтером, потому что мы выиграли 50% очных матчей, если не больше. Но в матчах с не самыми сильными соперниками Динамо теряет очки", – цитирует Пиварича Jutarnjilist.

В последнее время 30-летний хорват потерял место в основном составе Динамо из-за травм. В текущем сезоне защитник еще не появлялся на поле в составе основной команды киевлян.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру