toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ РУМЫНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21 ЕВРО-2020

Пиварич приравнял Шахтер к Манчестер Сити

13:32 61 Читати українською
Пиварич приравнял Шахтер к Манчестер Сити
Йосип Пиварич / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассыпался в комплиментах донецкому Шахтеру.

"Когда вы смотрите матчи Премьер-лиги, иногда Шахтер выглядит, как Манчестер Сити. Полное доминирование.

Пиварич получил повреждение в матче Динамо U-21

Хотя у Шахтера также могут быть проблемы, когда он не играет в полную силу, когда тренер дает отдохнуть основным игрокам.

Я бы больше хотел играть с Шахтером, потому что мы выиграли 50% очных матчей, если не больше. Но в матчах с не самыми сильными соперниками Динамо теряет очки", – цитирует Пиварича Jutarnjilist.

В последнее время 30-летний хорват потерял место в основном составе Динамо из-за травм. В текущем сезоне защитник еще не появлялся на поле в составе основной команды киевлян.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру

blog_ava
Германия – Аргентина – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:40
483
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Йосип Пиварич Йосип Пиварич Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
11
мин
Румыния U-21
20:30
Украина U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук