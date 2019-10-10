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Піваріч прирівняв Шахтар до Манчестер Сіті

13:32 562 Читать на русском
Піваріч прирівняв Шахтар до Манчестер Сіті
Йосіп Піваріч / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розсипався у компліментах донецькому Шахтарю.

"Коли ви дивитеся матчі Прем'єр-ліги, іноді Шахтар виглядає, як Манчестер Сіті. Повне домінування.

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Хоча у Шахтаря також можуть бути проблеми, коли він не грає в повну силу, коли тренер дає відпочити основним гравцям.

Я б найбільше хотів грати з Шахтарем, тому що ми виграли 50% очних матчів, якщо не більше. Але в матчах з не найсильнішими суперниками Динамо втрачає очки", – цитує Піваріча Jutarnjilist.

Останнім часом 30-річний хорват втратив місце в основному складі Динамо через травми. В поточному сезоні захисник ще не з'являвся на полі у складі основної команди киян.

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