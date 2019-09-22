Піваріч зазнав пошкодження у матчі Динамо U-21

Головний тренер Динамо U-21 Юрій Мороз прокоментував гру захисників у матчі проти Ворскли та оцінив стан Йосіпа Піваріча.

"Піваріч отримав мікротравму – спазм задньої поверхні стегна. Він відчув біль і сам попросив заміну, що ми швидко і зробили, щоб не підсилювати проблему.

Піваріч і Самбрано зіграли за Динамо U-21

Коли Самбрано буде готовий до матчів основної команди? Сьогодні Карлос добре проявив себе: вгорі він все виграв, підбори внизу, гру читав, словом, допоміг нам в обороні. Але питання варто адресувати Михайличенку. Карлос тренується з основним складом, тому і рішення приймати їм. У цій зустрічі претензій до Самбрано немає.

Попов дійсно може скласти конкуренцію основному складу. Але на даний момент є питання по його функціональному стану. Йому трохи не вистачає ігрового тонусу, витривалості, швидкості і реакції на зміни на футбольному полі. Думаю, ще пару матчів і він буде готовий", – розповів Мороз в коментарі офіційному сайту Динамо.

Відзначимо, що Динамо U-21 перемогло Ворсклу (3:1) у матчі молодіжної першості.

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