Пиварич не уверен, что останется в Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич готовится к различным вариантам продолжения карьеры.

"Существует вариант, что я не буду продлевать контракт с клубом. Случается всякое, поэтому возможно все. Сейчас у меня нет никакой официальной подписи под новым соглашением. Я ничего не могу сказать, пока не буду уверен, что останусь или уйду в другую команду. Все возможно, сейчас я действительно не знаю, где буду продолжать свою карьеру.

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Безусловно, каждый футболист хочет играть, но сегодня никто не даст вам никаких гарантий. Никто не может сказать вам, что у вас точно будут минуты на поле. Вы должны бороться за себя, свои возможности и свою работу. Что я знаю наверняка – сейчас я здоров, чувствую себя прекрасно и убежден, что могу показать, насколько я достоин, чтобы бороться за место в команде. Где бы мне не пришлось играть", – заявил Пиварич в интервью Sportske.

К слову, хорват стал самым результативным игроком Динамо на первом этапе зимних сборов – 2 гола и один ассист в трех матчах. Контракт вице-чемпиона мира с киевлянами истекает летом этого года.

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