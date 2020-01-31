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Гол Цитаишвили после соло от Шепелева, дубли Пиварича и Каргбо и другие – видео всех мячей Динамо на первых сборах

08:25 6 Читати українською
Гол Цитаишвили после соло от Шепелева, дубли Пиварича и Каргбо и другие – видео всех мячей Динамо на первых сборах
Георгий Цитаишвили / Сайт Динамо

Киевское Динамо весьма продуктивно провело первый этап сборов в Турции.

Видео всех 12-ти голов киевлян в спаррингах было опубликовано на клубном YouTube-канале.

Динамо официально определилось со всеми соперниками на втором тренировочном сборе

Сборы начались с матча против Легии, в котором отличился Георгий Цитаишвили. Чемпиону мира U-20 ассистировал Владимир Шепелев, который перед этим совершил впечатляющий сольный проход через полполя. Внимание также привлекают дубли номинально левого защитника Йосипа Пиварича (против Динамо Брест) и новичка киевлян Ибрагима Каргбо (против Кайрата).

К слову, именно хорват (2+1) вместе с Виталием Буяльский (1+2) стал самым результативным игроком Динамо на первых сборах за системой гол+пас.

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