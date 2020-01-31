Піваріч не впевнений, що залишиться в Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч готується до різних варіантів продовження кар'єри.

"Існує варіант, що я не буду продовжувати контракт з клубом. Трапляється всяке, тому можливо все. Наразі у мене немає жодного офіційного підпису під новою угодою. Я нічого не можу сказати, допоки не буду впевнений, що залишуся або піду в іншу команду. Все можливо, зараз я справді не знаю, де буду продовжувати свою кар’єру.

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Безумовно, кожен футболіст хоче грати, але сьогодні ніхто не дасть вам ніяких гарантій. Ніхто не може сказати вам, що у вас точно будуть хвилини на полі. Ви повинні боротися за себе, свої можливості та свою роботу. Що я знаю напевне – зараз я здоровий, почуваюся чудово і переконаний, що можу показати, наскільки я гідний, щоб боротися за місце в команді. Де б мені не довелося грати", – заявив Піваріч в інтерв'ю Sportske.

До слова, хорват став найрезультативнішим гравцем Динамо на першому етапі зимових зборів – 2 голи і один асист у трьох матчах. Контракт віце-чемпіона світу з киянами закінчується влітку цього року.

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