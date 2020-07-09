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Пиварич дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче Динамо – Шахтер

13:52 - Читати українською
Пиварич дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче Динамо – Шахтер
Йосип Пиварич в матче Динамо – Шахтер / ФК Динамо

Защитник "бело-синих" получил дополнительную дисквалификацию от КДК УАФ и не сыграет против Александрии в 30-м туре УПЛ.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

КДК УАФ решил наказать Йосипа Пиварича, который получил удаление на последних минутах матча Динамо – Шахтер в 29-м туре Премьер-лиги за грубый фол против Алана Патрика. 31-летний хорват отстранен на 2 игры, информирует официальный сайт УАФ.

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Одна из них Пиварич уже пропустил, не сыграв в победном для Динамо финале Кубка Украины против Ворсклы. Таким образом, защитник не поможет своей команде в поединке против Александрии, который пройдет 12 июля. Эту же игру пропустит и Кадири, у которого перебор желтых карточек.

К слову, в текущем сезоне хорват провел только 3 матча. По завершении текущего сезона его контракт с киевским клубом теряет силу.

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