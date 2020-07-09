Піваріч дискваліфікований на 2 матчі за вилучення в матчі Динамо – Шахтар

Захисник "біло-синіх" отримав додаткову дискваліфікацію від КДК УАФ та не зіграє проти Олександрії в 30-му турі УПЛ.

КДК УАФ вирішив покарати Йосіпа Піваріча, який отримав вилучення на останніх хвилинах матчу Динамо – Шахтар у 29-му турі Прем'єр-ліги за грубий фол проти Алана Патріка. 31-річний хорват відсторонений на 2 гри, інформує офіційний сайт УАФ.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Одну з них Піваріч вже пропустив, не зігравши у переможному для Динамо фіналі Кубка України проти Ворскли. Таким чином, захисник не допоможе своїй команді в поєдинку проти Олександрії, який пройде 12 липня. Цю ж гру пропустить і Кадірі, в якого перебір жовтих карток.

До слова, в поточному сезоні хорват провів лише 3 матчі. По завершенні поточного сезону його контракт з київським клубом втрачає чинність.

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