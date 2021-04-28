Захисник дортмундської Борусії Лукаш Піщек вирішив завершити професіональну кар'єру футболіста, повідомляє сайт Бундесліги.

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35-річний поляк після завершення поточного сезону повернеться на батьківщину, де приєднається до аматорського клубу Гочалковіце, віце-президентом якого є батько Лукаша.

Піщек захищав кольори Борусії Д з 2010-го, також захисник регулярно виступав за збірну Польщі.

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