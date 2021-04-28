Піщек оголосив про завершення кар'єри, але легенда Борусії Д не зав'язуватиме з футболом
20:07 - Читать на русском
Влітку Борусія Д попрощається зі своїм ветераном Лукашем Піщеком.
Захисник дортмундської Борусії Лукаш Піщек вирішив завершити професіональну кар'єру футболіста, повідомляє сайт Бундесліги.
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35-річний поляк після завершення поточного сезону повернеться на батьківщину, де приєднається до аматорського клубу Гочалковіце, віце-президентом якого є батько Лукаша.
Піщек захищав кольори Борусії Д з 2010-го, також захисник регулярно виступав за збірну Польщі.
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