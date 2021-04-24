Германия. Бундеслига, 31 тур

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2

Голы: Холанд, 12, 68

Удаление: Беллингем, 59 (Б)

(Не)удобный соперник для Дортмунда

Боруссия в последние годы очень хорошо играла с Вольфсбургом – с 2015-го только побеждала, а в восьми предыдущих матчах не пропустила ни одного гола. Вроде бы удобный оппонент. Но не все так однозначно.

В текущем чемпионате "волки" имеют вторую лучшую оборону. За голы отвечает мощный Ваут Вегхорст, который пугал дортмундскую оборону без дисквалифицированного Хуммельса (в центре защиты вышли нестабильные Аканджи и Джан).

А еще Вольфсбург является лидером Бундеслиги по количеству прессинг-действий. Интенсивный прессинг способен создать Боруссии огромные проблемы, команда Эдина Терзича очень часто ошибается при построении атак из глубины. В общем, нас ожидала очень интересная битва за Лигу чемпионов.

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Все страхи оправдались, но Холанд спас

Как и ожидалось, хозяева применили агрессивный прессинг и встречали соперника на его же половине. Вольфсбург пытался в зародыше обрывать атаки Боруссии и не отказывался играть грубо. Это принесло дивиденды – за весь первый тайм дортмундцы нанесли только два удара!

Правда, один из них стал результативным. Холанд подстерег ошибку Баку, перехватил неточный пас и вырвался на свидание с голкипером. Мастерский удар норвежца – и Боруссия повела в счете. "Шмели" отнюдь не заслужили уйти на перерыв в статусе лидера. Пара контратак (а главным оружием гостей стали забросы из глубины на Холанда) выглядела остро, но до логического завершения довести их не удавалось.

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Вольфсбург атаковал более акцентировано. С хороших позиций били Отавио (неточно) и Герхардт (потянул голкипер). Хозяева сделали ставку на кроссы. Отавио раз за разом проходил на фланге Пищека и простреливал, что создавало пожар в штрафной площади. Лучший шанс сравнять счет упустил Герхардт, которого тонкими вертикальными передачами на удар вывели Лакруа и Баку.

Боруссия на самом высоком уровне сложности, Холанд – на самом низком

Второй тайм не дал новой картины игры. Уже на первой минуте прессинг Вольфсбурга подарил роскошную возможность Вегхорсту – голландец выстрелил над воротами. Боруссия ответила фирменным выпадом: Санчо разогнал (Джейдон впервые после травмы вышел в старте), Холанд завершал. Эрлинг не переиграл голкипера.

В финальные полчаса Боруссия вынуждена была бороться результат в сложнейшем режиме. На 60-й минуте юный Беллингем заработал вторую желтую и удаление за грубый фол в центре поля. Дортмунд остался в меньшинстве. Еще до того времени Вольфсбург создал ряд полумоментов, а после – начал активнее терроризировать оборону BVB кроссами и дальними ударами.

Оливер Гласнер усилил атаку заменами – вышли Брекало и Бьялек. Однако пропустил сам... От кого? Слишком простой вопрос – конечно же, от Холанда. Дауд отобрал мяч перед собственной штрафной и сразу бросил в прорыв Эрлинга, а тот с центра поля выбежал один на один с вратарем и поразил ворота! Не Месси, но мессия. Холанд делает для Боруссии результат.

Лига чемпионов на горизонте

Боруссия близка к тому, чтобы спасти сезон. Дортмундцы еще на пятом месте (55 баллов), но зона Лиги чемпионов уже на расстоянии одного очка (Айнтрахт – четвертый и имеет матч в запасе). "Черно-желтым" очень важно залететь в Лигу чемпионов, чтобы гарантированно удержать Холанда и иметь сильную позицию в переговорах по Санчо. 3 тура до финиша. Боруссия сыграет с Лейпцигом, Майнцем и Байером. Огонь.

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Вольфсбург же наоборот может потерять все, над этим работал в течение года. Три поражения в четырех последних турах сильно бьют по перспективам. "Волки" еще третьи (57 пунктов), однако гандикап растаял. А впереди еще игра с Лейпцигом, которая не сулит ничего хорошего, учитывая то, как команда играет с топами (ни одной победы в сезоне). Сегодня сбылись все прогнозы: Вольфсбург создал Боруссии очень много проблем, но опять проиграл, даже не поразив ворота.