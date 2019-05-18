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Писарро в возрасте 40 лет продлил контракт с Вердером

18 мая 17:33 88 Читати українською
Писарро в возрасте 40 лет продлил контракт с Вердером
Клаудио Писарро / фото: ФК Вердер

Легендарный форвард Вердера Клаудио Писарро решил продлить контракт с бременцами еще на год.

Перуанский форвард Вердера Клаудио Писарро подтвердил, что продлит контракт с бременцами.

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"Я всегда говорил, что мои планы на будущее зависят от того, как будет чувствовать себя мой организм. Все еще чувствую себя хорошо, поэтому я рад, что остался здесь еще на один год. В этом сезоне мы достигли хорошего прогресса, и я уверен, что мы продолжим совершенствоваться. Я бы также хотел быть частью этого", – поделился Писарро в комментарии официальному сайту Вердера.

В текущем сезоне Писарро провел 29 матчей во всех турнирах за Вердер, отметившись 6 голами и 2 ассист.

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Германия Вердер Вердер Клаудио Писарро Клаудио Писарро
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