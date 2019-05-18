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Пісарро у віці 40 років продовжив контракт з Вердером

18 травня 17:31 345 Читать на русском
Пісарро у віці 40 років продовжив контракт з Вердером
Клаудіо Пісарро / фото: ФК Вердер

Легендарний форвард Вердера Клаудіо Пісарро вирішив продовжити контракт з бременцями ще на рік.

Перуанський форвард Вердера Клаудіо Пісарро підтвердив, що продовжить контракт з бременцями.

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"Я завжди казав, що мої плани на майбутнє залежать від того, як почуватиметься мій організм. Все ще відчуваю себе добре, тому я радий, що залишився тут ще на один рік. У цьому сезоні ми досягли хорошого прогресу, і я впевнений, що ми продовжимо вдосконалюватися. Я б також хотів бути частиною цього", – поділився Пісарро в коментарі офіційному сайту Вердера.

У поточному сезоні Пісарро провів 29 матчів у всіх турнірах за Вердер, відзначившись 6 голами та 2 асистами.

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Німеччина Вердер Вердер Клаудіо Пісарро Клаудіо Пісарро
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