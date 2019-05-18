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Бундеслига представила мяч на новый сезон

18 мая 16:25 58 Читати українською
Бундеслига представила мяч на новый сезон
Немецкий Der Klassiker / dpa

Немецкая Бундеслига официально представила игровой мяч для следующего сезона в первом и втором дивизионах.

Официальным игровым мячом немецкого чемпионата останется Derbystar, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

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Мяч, состоящий из 32-х панелей, выполненный в черно-белых цветах с голубыми элементами. Derbystar – немецкий производитель спортивной экипировки из города Гох, начавший свою деятельность с конного спорта.

Отметим, что новый сезон в Бундеслиге начнется 16 августа.

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Теги
Германия Бундеслига Футбольный мяч
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