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Пирло признался, что имел предложения от двух английских грандов – известны причины срыва трансферов

10:20 99 Читати українською
Пирло признался, что имел предложения от двух английских грандов – известны причины срыва трансферов
Андреа Пирло / Фото из соцсетей

Легендарный итальянский игрок Андреа Пирло рассказал интересные подробности о временах своей игровой карьеры.

"У меня была возможность перебраться в Премьер-лигу. Сначала меня приглашал в Челси Карло Анчелотти, а затем перед переходом в Ювентус меня хотел подписать Манчестер Сити.

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Впоследствии в Челси решили, что я слишком стар, а мне было всего 30 лет! А во втором случае я просто предпочел перейти в Ювентус. Безусловно, это был бы невероятный опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии", – цитирует Пирло Daily Mail.

Напомним, 40-летний Андреа основную часть своей карьеры провел в Милане и Ювентусе. В 2017 году игрок решил повесить бутсы на гвоздь.

Андреа Пірло – Геній, який відіграв 23 роки, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу

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Андреа Пирло Андреа Пирло Италия Трансферы Ювентус Ювентус Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити
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