Пирло признался, что имел предложения от двух английских грандов – известны причины срыва трансферов

Легендарный итальянский игрок Андреа Пирло рассказал интересные подробности о временах своей игровой карьеры.

"У меня была возможность перебраться в Премьер-лигу. Сначала меня приглашал в Челси Карло Анчелотти, а затем перед переходом в Ювентус меня хотел подписать Манчестер Сити.

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Впоследствии в Челси решили, что я слишком стар, а мне было всего 30 лет! А во втором случае я просто предпочел перейти в Ювентус. Безусловно, это был бы невероятный опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии", – цитирует Пирло Daily Mail.

Напомним, 40-летний Андреа основную часть своей карьеры провел в Милане и Ювентусе. В 2017 году игрок решил повесить бутсы на гвоздь.

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