Пірло зізнався, що мав пропозиції від двох англійських грандів – відомі причини зриву трансферів

Легендарний італійський гравець Андреа Пірло розповів цікаві подробиці про часи своєї ігрової кар'єри.

"У мене була можливість перебратися в Прем'єр-лігу. Спочатку мене запрошував у Челсі Карло Анчелотті, а потім перед переходом в Ювентус мене хотів підписати Манчестер Сіті.

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Згодом у Челсі вирішили, що я занадто старий, а мені було лише 30 років! А в другому випадку я просто вважав за краще перейти в Ювентус. Безумовно, це був би неймовірний досвід, але я щасливий, що вирішив залишитися в Італії", – цитує Пірло Daily Mail.

Нагадаємо, 40-річний Андреа основну частину своєї кар'єри провів у Мілані та Ювентусі. В 2017 року гравець вирішив повісити бутси на цвях.

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