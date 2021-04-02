"Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а потом посмотреть, что происходит спереди и сзади.

Ювентус отстранил Маккени, Артура и Дибалу от работы с первой командой – скандальное трио пропустит туринское дерби

Наша цель – сначала победить завтра, а потом уже подумать о следующей игре. Мы должны выплеснуть весь гнев и агрессию, потому что у нас есть большое желание побеждать", – цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, после 27 туров Ювентус в турнирной таблице Серии А занимает четвертое место, набрав 55 очков. Уже завтра, 3 апреля, подопечные Пирло встретятся с Торино в принципиальном Дерби делла Молле.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду