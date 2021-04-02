Игроки Ювентуса Уэстон Маккени, Пауло Дибала и Артур отстранены на неопределенный срок из-за нарушения протокола медицинской безопасности. Об этом на предматчевой пресс-конференции с Торино сообщил главный тренер команды Андреа Пирло. Скандальное трио пропустит Дерби делла Молле, которое стартует в субботу, 3 апреля, в 19:00.

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"Футболисты, которые принимали участие в запрещенной вечеринке, отстранены. В матче против Торино они участия не примут. Когда они вернутся к работе с первой командой, будет определено позже", – цитирует наставника официальный сайт Ювентуса.

Напомним, тройка игроков устроила вечеринку в доме Маккени. Несмотря на запрет на массовые собрания, гулянка приобрела такие масштабы, что соседям пришлось вызвать полицию. Представители правоохранительных органов больше часа пытались попасть в дом. Как оказалось, в здании находились около 20 человек.

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