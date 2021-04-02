"Мета полягає в тому, щоб виграти всі матчі, а потім подивитися, що відбувається спереду і ззаду.

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Наша мета – спочатку перемогти завтра, а потім вже подумати про наступну гру. Ми повинні виплеснути весь гнів і агресію, тому що у нас є велике бажання перемагати", – цитує Пірло Football Italia.

Нагадаємо, після 27 турів Ювентус у турнірній таблиці Серії А посідає четверту сходинку, набравши 55 очок. Вже завтра, 3 квітня, підопічні Пірло зустрінуться з Торіно у принциповому Дербі делла Молле.

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