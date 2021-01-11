"Для нас было важно почувствовать стабильность, выиграв, иначе победа в Милане (3:1) в среду не имела бы значение. Сегодня мы порой играли немного вяло, но потом Ювентус стал чуть менее организованным и более решительным. Так мы продемонстрировали голод, необходимый для победы.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы – Ювентус, поэтому на нас давление, заставляет выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждому матчу как к финалу. Решительность и желание биться до последней минуты должны быть в ДНК Юве", – приводит слова Пирло Football-Italia.

Напомним, Ювентус переиграл Сассуоло (3:1) и поднялся на 4 место, набрав 33 очка.

Ювентус в большинстве одолел Сассуоло – подопечные Пирло едва не упустили победу