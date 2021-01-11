Ювентус не без проблем одолел Сассуоло в 17-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Ювентус провел дебют встречи в атаке, но не забил. Под занавес первой 45-минутки Сассуоло остался в меньшинстве. "Бьянконери" уже после перерыва вышли вперед, но "черно-зеленые" за несколько минут отыгрались после удачной контратаки. Это Ювентус разозлило – через несколько минут забил Рэмзи, а точку в матче поставил Роналду.

Ювентус в большинстве одолел Сассуоло – подопечные Пирло едва не упустили победу

3:1 – подопечные Пирло поднялись в топ-4, имея в своем активе 33 пункта и отставая от первого Милана на 7 очков. Сассуоло остался на 7 строчке с 29 зачетными баллами.