"Для нас було важливо відчути стабільність, вигравши, інакше перемога в Мілані (3:1) в середу не мала б значення. Сьогодні ми часом грали трохи мляво, але потім Ювентус став трохи менш організованим і більш рішучим. Так ми продемонстрували голод, необхідний для перемоги.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми – Ювентус, тому на нас є тиск, який змушує вигравати в кожному матчі. Ми повинні ставитися до кожного матчу як до фіналу. Рішучість і бажання битися до останньої хвилини повинні бути в ДНК Юве", – наводить слова Пірло Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус переграв Сассуоло (3:1) та піднявся на 4 місце, набравши 33 очки.

Ювентус у більшості здолав Сассуоло – підопічні Пірло ледь не втратили перемогу