Пирло назвал причины затяжного кризиса в Милане – легенда "россонери" встал на защиту Мальдини и Бобана

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мыслями о причинах затяжного кризиса в Милане.

"Нынешний Милан очень сильно отличается от старого. Мальдини и Бобан делают все, что могут, подписывая доступных игроков, ведь у клуба больше нет таких финансовых возможностей, как раньше. Проблема Мальдини и Бобана не в переходе с поля в кабинеты, а в переходе от Милана, который они знали, в клуб, в котором они работают сейчас.

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Я думаю, что они хорошо себя проявили в трудную минуту и ​​являются нужными людьми для постепенного восстановления. То же можно сказать и в отношении Пиоли – он выжимает максимум из того, что у него есть. Он смог предоставить команде идентичность. Как человек Пиоли мне тоже всегда нравился.

Лучший образец для Милана – Ювентус моих времен, который ежегодно делал несколько точечных трансферов", – цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, Милан сейчас занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. В последний раз "россонери" играли в Лиге чемпионов в сезоне 2013/14.

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