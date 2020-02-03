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Милан готов пригласить Рангника сразу на две должности

21:13 68 Читати українською
Милан готов пригласить Рангника сразу на две должности
Ральф Рангнік / imago images

Бывший наставник РБ Лейпциг и Хоффенхайма Ральф Рангник получил предложение от Милана.

Милан предложил Ральфу Рангнику одновременно занять должности главного тренера и спортивного директора "россонери", сообщает Bild.

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По информации издания, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, однако Рангник пока не подписал контракт. Добавим, что немец сейчас занимает должность председателя спортивного отдела компании "Red Bull". При нем РБ Лейпциг занимал третье место в Бундеслиге.

К слову, Милан занимает восьмое место в Серии А, имея в активе 32 пункта после 22 туров.

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