Пірло назвав причини затяжної кризи в Мілані – легенда "россонері" став на захист Мальдіні і Бобана

Колишній півзахисник збірної Італії Андреа Пірло поділився думками щодо причин затяжної кризи у Мілані.

"Нинішній Мілан дуже сильно відрізняється від старого. Мальдіні і Бобан роблять все, що можуть, підписуючи доступних гравців, адже у клубу більше немає таких фінансових можливостей, як раніше. Проблема Мальдіні і Бобана не в переході з поля в кабінети, а в переході від Мілана, який вони знали, до клубу, в якому вони працюють зараз.

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Я думаю, що вони добре себе проявили в скрутну хвилину і є потрібними людьми для поступового відновлення. Те саме можна сказати і стосовно Піолі – він витискає максимум з того, що у нього є. Він зміг надати команді ідентичність. Як людина Піолі мені теж завжди подобався.

Найкращий зразок для Мілана – Ювентус моїх часів, який щороку робив кілька точкових трансферів", – цитує Пірло Football Italia.

Нагадаємо, Мілан наразі посідає 8 місце у турнірній таблиці Серії А. Востаннє "россонері" грали у Лізі чемпіонів в сезоні 2013/14.

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