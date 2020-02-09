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Пирло назвал лучшего хавбека Серии А – неожиданный выбор легендарного итальянца

20:41 164 Читати українською
Пирло назвал лучшего хавбека Серии А – неожиданный выбор легендарного итальянца
Андреа Пирло / ВВС

Бывший полузащитник Милана, Ювентуса и сборной Италии удивил выбором лучшего хавбека Серии А.

"Тонали – лучший полузащитник Серии А. Он мог бы уже сейчас выступать за очень сильную команду. Его называют "новым Пирло"? Не думаю, что мы похожи. У него есть все, чтобы стать чемпионом, но Тонали больше подходит тактическая схема с двумя центральными хавбеками", – цитирует Пирло Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, хавбек Брешии Сандро Тонали уже давно находится на радаре европейских грандов. В январе появилась информация, что в услугах игрока заинтересованы ПСЖ и Манчестер Сити. Осенью президент Брешии Массимо Челлино в шутку оценил хавбека в 300 млн евро.

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Теги
Италия Сандро Тонали Сандро Тонали Андреа Пирло Андреа Пирло Брешия Брешия
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