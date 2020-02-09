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Пірло назвав найкращого хавбека Серії А – несподіваний вибір легендарного італійця

20:34 472 Читать на русском
Пірло назвав найкращого хавбека Серії А – несподіваний вибір легендарного італійця
Андреа Пірло / ВВС

Колишній півзахисник Мілана, Ювентуса та збірної Італії здивував вибором найкращого хавбека Серії А.

"Тоналі – найкращий півзахисник Серії А. Він міг би вже зараз виступати за дуже сильну команду. Його називають "новим Пірло"? Не думаю, що ми схожі. У нього є все, щоб стати чемпіоном, але Тоналі більше підходить тактична схема з двома центральними хавбеками", – цитує Пірло Goal з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, хавбек Брешії Сандро Тоналі вже давно перебуває на радарі європейських грандів. В січні з'явилася інформація, що у послугах гравця зацікавлені ПСЖ та Манчестер Сіті. Восени президент Брешії Массімо Челліно жартома оцінив хавбека у 300 млн євро.

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Теги
Італія Сандро Тоналі Сандро Тоналі Андреа Пірло Андреа Пірло Брешія Брешія
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