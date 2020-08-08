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Пирло может стать тренером Ювентуса

17:42 - Читати українською
Пирло может стать тренером Ювентуса
Андреа Пирло / фото из открытых источников

Главный тренер Ювентуса U-23 Андреа Пирло может пойти на серьезное повышение.

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
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12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

Андреа Пирло стал одним из претендентов на вакантное место главного тренера Ювентуса, сообщает Sky Sport.

Ювентус официально уволил Сарри

Отметим, что легендарный итальянец уже работает в структуре "старой синьоры", однако возглавляет только молодежную команду туринцев. Добавим, что Пирло является легендой итальянского футбола, он известен своими выступлениями за Милан, Ювентус и национальную сборную. Цвета туринцев экс-хавбек защищал в 2011-2015 годах, и в каждом сезоне получал золотые медали Серии А.

Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона.

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Ювентус - Лион Ювентус Ювентус Италия Маурицио Маурицио Сарри Трансферы Ювентуса Андреа Андреа Пирло
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