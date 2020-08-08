Пирло может стать тренером Ювентуса

Главный тренер Ювентуса U-23 Андреа Пирло может пойти на серьезное повышение.

Андреа Пирло стал одним из претендентов на вакантное место главного тренера Ювентуса, сообщает Sky Sport.

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Отметим, что легендарный итальянец уже работает в структуре "старой синьоры", однако возглавляет только молодежную команду туринцев. Добавим, что Пирло является легендой итальянского футбола, он известен своими выступлениями за Милан, Ювентус и национальную сборную. Цвета туринцев экс-хавбек защищал в 2011-2015 годах, и в каждом сезоне получал золотые медали Серии А.

Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона.

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