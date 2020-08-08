Ювентус официально уволил Сарри

Маурицио Сарри больше не является главным тренером "Старой синьоры". Вылет от Лиона в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для алленаторе фатальным.

Ювентус отправил в отставку Маурицио Сарри, который возглавил команду лишь прошлым летом, подписав трехлетний контракт. К следующему сезону команду будет готовить другой главный тренер, сообщает официальный сайт клуба.

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Ювентус уже якобы определился с тремя кандидатурами на замену Сарри – это Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Симоне Индзаги.

Напомним, 61-летний тосканец возглавил Юве прошлым летом после разрыва контракта с Челси. Под его руководством команда завоевала 9-е подряд Скудетто, но вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Также туринцы проиграли Суперкубок и Кубок Италии.

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