Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

Первый матч состоялся еще до коронавирусной паузы и завершился неожиданной победой Лиона с единственным голом Тузара. Ювентус оставался фаворитом на выход в четвертьфинал, однако у французов были большие шансы довершить сенсацию. "Старая синьора" недавно завоевала очередное скудетто, хотя совсем не впечатляла в этом сезоне качеством игры. Маурицио Сарри не поставил туринцам свой футбол.

Лион сильно пострадал от досрочного завершения Лиги 1, не попав в еврокубки. Команда готовилась к Лиге чемпионов спаррингами – 4 победы в 5 матчах. На прошлой неделе Олимпик все же почувствовал вкус официального поединка, дав достойный бой ПСЖ в финале Кубка лиги. В той встрече Руди Гарсия наиграл состав на Ювентус – компактные 3-5-2 должны были создать проблемы чемпиону Италии.

Ювентус со стартовым свистком захватил инициативу, однако все ограничивалось офсайдами Роналду. Лион же сделал ставку на острые контратаки. Уже на 9-й минуте Ауар ударом в угол проверил бдительность Щенсны. А через несколько мгновений гости заработали пенальти – тот же Ауар ворвался в штрафную площадь и упал после подката Бентанкура.

Уругваец сначала сыграл в мяч, однако рефери все равно решил указать на точку. Мемфис хладнокровно реализовал пенальти в стиле Паненки. Большая радость для Депая, ведь он должен был пропустить концовку Лиги чемпионов из-за тяжелой травмы, если бы не вмешался коронавирус. Стоит сказать, что Лион заслуженно повел в счете – французы четче и осмысленнее атаковали.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

"Бьянконери" пришли в себя и возобновили давление на ворота гостей. Бернардески исполнил блестящий рейд по правому флангу вдоль линии поля, обыграл трех соперников и положил на "пятую точку" голкипера. До пустых ворот оставались сантиметры, однако Марсело в последний момент выбил на угловой. Еще был неточный удар Роналду головой, а в целом Лион грамотно сдерживал соперника.

Моменты на ворота Лопеша посыпались уже в конце первого тайма. Игуаин откликнулся на подачу Куадрадо и переправил мяч в дальний угол – голкипер на месте. Криштиану прицельно бьет со штрафного, но его земляк в эффектном прыжке спасет Лион. Ювентус сразу же заработал еще один аналогичный стандарт. На этот раз к мячу подошел Пьянич и пробил в руку Депаю, который стоял в стенке.

Арбитр назначил пенальти – очень спорное решение, которое вызвало волну возмущения в сети. Впрочем, Роналду это не интересовало. Криш поцеловал мяч и легко развел его с голкипером по разным углам. Португалец забил 66-й гол в плей-офф Лиги чемпионов, сравнял счет и вернул Ювентус в борьбу за четвертьфинал.

После перерыва картина не изменилась. Ювентус продолжал без моментов контролировать мяч, а Лион ждал удобной ситуации вылететь в контратаку. Диспозиция изменилась на 60-й минуте, когда Роналду левой разрядил гениальную пушку из-за пределов штрафной площади. Невероятная красота! Криштиану продолжил ставить различные статистические рекорды.

Руди Гарсия решил освежить команду заменами, Маурицио Сарри ответил собственными перестановками. А Роналду продолжил генерировать остроту. Бонуччи и Игуаин головами пробивали с выгодных позиций, затем и сам португалец выиграл второй этаж после углового, но Лион сохранял приемлемый счет 2:1. Да еще и требовал пенальти (основания были) – судья апелляции проигнорировал.

Ювентус подстерегла очередная неудача – вышедший на замену Дибала получил рецидив травмы и должен был уйти с поля. Роналду еще раз попытал счастья со штрафного, но пробил в стенку. Лион все же выстоял и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Финальная стадия турнира пройдет в Португалии в режиме одноматчевых противостояний. Французы встретятся с Манчестер Сити 15 августа.

Манчестер Сити переиграл Реал и пробился в 1/4 ЛЧ – команда Зинченко очень близка и к полуфиналу