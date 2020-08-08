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Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

00:19 - Читати українською
Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал
Ювентус – Лион: результат и обзор матча

Ювентус переиграл Лион (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако вылетел из турнира. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
Мемфис Депай 12’
12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

Первый матч состоялся еще до коронавирусной паузы и завершился неожиданной победой Лиона с единственным голом Тузара. Ювентус оставался фаворитом на выход в четвертьфинал, однако у французов были большие шансы довершить сенсацию. "Старая синьора" недавно завоевала очередное скудетто, хотя совсем не впечатляла в этом сезоне качеством игры. Маурицио Сарри не поставил туринцам свой футбол.

Лион сильно пострадал от досрочного завершения Лиги 1, не попав в еврокубки. Команда готовилась к Лиге чемпионов спаррингами – 4 победы в 5 матчах. На прошлой неделе Олимпик все же почувствовал вкус официального поединка, дав достойный бой ПСЖ в финале Кубка лиги. В той встрече Руди Гарсия наиграл состав на Ювентус – компактные 3-5-2 должны были создать проблемы чемпиону Италии.

Ювентус со стартовым свистком захватил инициативу, однако все ограничивалось офсайдами Роналду. Лион же сделал ставку на острые контратаки. Уже на 9-й минуте Ауар ударом в угол проверил бдительность Щенсны. А через несколько мгновений гости заработали пенальти – тот же Ауар ворвался в штрафную площадь и упал после подката Бентанкура.

Уругваец сначала сыграл в мяч, однако рефери все равно решил указать на точку. Мемфис хладнокровно реализовал пенальти в стиле Паненки. Большая радость для Депая, ведь он должен был пропустить концовку Лиги чемпионов из-за тяжелой травмы, если бы не вмешался коронавирус. Стоит сказать, что Лион заслуженно повел в счете – французы четче и осмысленнее атаковали.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

"Бьянконери" пришли в себя и возобновили давление на ворота гостей. Бернардески исполнил блестящий рейд по правому флангу вдоль линии поля, обыграл трех соперников и положил на "пятую точку" голкипера. До пустых ворот оставались сантиметры, однако Марсело в последний момент выбил на угловой. Еще был неточный удар Роналду головой, а в целом Лион грамотно сдерживал соперника.

Моменты на ворота Лопеша посыпались уже в конце первого тайма. Игуаин откликнулся на подачу Куадрадо и переправил мяч в дальний угол – голкипер на месте. Криштиану прицельно бьет со штрафного, но его земляк в эффектном прыжке спасет Лион. Ювентус сразу же заработал еще один аналогичный стандарт. На этот раз к мячу подошел Пьянич и пробил в руку Депаю, который стоял в стенке.

Арбитр назначил пенальти – очень спорное решение, которое вызвало волну возмущения в сети. Впрочем, Роналду это не интересовало. Криш поцеловал мяч и легко развел его с голкипером по разным углам. Португалец забил 66-й гол в плей-офф Лиги чемпионов, сравнял счет и вернул Ювентус в борьбу за четвертьфинал.

После перерыва картина не изменилась. Ювентус продолжал без моментов контролировать мяч, а Лион ждал удобной ситуации вылететь в контратаку. Диспозиция изменилась на 60-й минуте, когда Роналду левой разрядил гениальную пушку из-за пределов штрафной площади. Невероятная красота! Криштиану продолжил ставить различные статистические рекорды.

Руди Гарсия решил освежить команду заменами, Маурицио Сарри ответил собственными перестановками. А Роналду продолжил генерировать остроту. Бонуччи и Игуаин головами пробивали с выгодных позиций, затем и сам португалец выиграл второй этаж после углового, но Лион сохранял приемлемый счет 2:1. Да еще и требовал пенальти (основания были) – судья апелляции проигнорировал.

Ювентус подстерегла очередная неудача – вышедший на замену Дибала получил рецидив травмы и должен был уйти с поля. Роналду еще раз попытал счастья со штрафного, но пробил в стенку. Лион все же выстоял и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Финальная стадия турнира пройдет в Португалии в режиме одноматчевых противостояний. Французы встретятся с Манчестер Сити 15 августа.

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