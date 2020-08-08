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Пірло може стати тренером Ювентуса

17:40 - Читать на русском
Пірло може стати тренером Ювентуса
Андреа Пірло / фото з відкритих джерел

Головний тренер Ювентуса U-23 Андреа Пірло може піти на серйозне підвищення.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

Андреа Пірло став одним з претендентів на вакантне місце головного тренера Ювентуса, повідомляє Sky Sport.

Ювентус офіційно звільнив Саррі

Зазначимо, що легендарний італієць вже працює в структурі "старої синьйори", проте очолює лише молодіжну команду туринців. Додамо, що Пірло є легендою італійського футболу, він відомий своїми виступами за Мілан, Ювентус та національну збірну. Кольори туринців екс-хавбек захищав у 2011-2015 роках, і у кожному сезоні отримував золоті медалі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус офіційно звільнив Мауріціо Саррі після вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона.

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Італія Ювентус Ювентус Ювентус - Ліон Трансфери Ювентуса Андреа Андреа Пірло Мауріціо Мауріціо Саррі
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