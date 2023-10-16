"Я могу только поблагодарить Ювентуса за то, что они подумали обо мне и дали мне эту работу без опыта. Это был хороший сезон, начало нового стиля игры. Я уверен, что в последующие годы мы выступили бы еще лучше, но я не был разочарован их решение. Мы начали большой путь со многими молодыми игроками, которые с годами стали сильными футболистами.

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Меня называли другим тренером из-за того, как началась моя карьера. Разумеется, когда твоя тренерская карьера начинается в Ювентусе, то дальше ты можешь двигаться только вниз. Я был разочарован, но доволен тем, какой путь выбрал", – цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, Пирло начал тренироваться в 2020 году. Планировалось, что он возглавит резервную команду Ювентуса, но через несколько дней ему вверили сразу главную. Именно под его руководством туринцы прервали свою чемпионскую серию. После этого Пирло возглавлял турецкий Карагюмрюк, а сейчас работает в Сампдории, выступающей в Серии В.

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