Экс-игрок Карагюмрюка Колин Казим-Ричардс рассказал, что бывший главный тренер команды Андреа Пирло разрешал игрокам курить перед матчами и в перерывах.

"У нас было немало куривших итальянцев. В Турции это разрешалось. Это зависит от тренера, но в прошлом году Андреа Пирло разрешал им курить. И они курили, постоянно: перед игрой, потом тайм закончился – они снова сидят и курят. Пирло толкает речь, а они курят.

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Это другая культура, понимаете? Я не говорю, что это какая-то шокирующая информация. Я говорю, что это можно было делать абсолютно законно", – отметил Казим-Ричардс.

В прошлом сезоне Карагюмрюк под руководством Пирло занял 7-е место в турецкой Суперлиге. Сейчас Андреа возглавляет Сампдорию в Серии В.