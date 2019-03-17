"Футбол – це вам не на скрипці грати!" Правила життя Джованні Трапаттоні, який програв Хацкевичу і досяг унікального

"Футбол 24" зібрав колекцію нетлінних висловів одного з найуспішніших тренерів в історії футболу, якому 17 березня 2019 року виповнюється 80 років.

Великий італієць (7 разів вигравав "скудетто" – це рекорд) ось уже 6 років на заслуженому відпочинку. Хоча як і раніше багатьом цікавий. Восени 2014 року він претендував на пост наставника збірної Білорусі, але його довірили очолити колишньому гравцеві, а нині наставнику Динамо (Київ) Олександру Хацкевичу. А так би міг зі збірною України перетнутися в відборі на Євро-2016!

Тепер до нього частіше звертаються за експертною думкою. Тим більше, що говорить він смачно. Так було завжди. Деякі його судження спірні. Інші незрозумілі. Але всі, без винятків, цікаві. Найкращі фрази італійського маестро зібрав "Футбол 24".

Футбол – він конкретний. Це вам не театр "Ла Скала".

Футбол – це м'яч, поле, суперник і дух. Результат і шоу – різні речі.

Гордість команди повинна даватися взнаки. Якби я програв міжнародний матч з рахунком 1:6, то почав би зі сорому, щоб всю злість звернути в позитивну лють.

Маріо Балотеллі вразив мене. Коли ти бачиш, як хлопець плаче, то розумієш, що у нього багатий внутрішній світ.

Кар'єра футболіста коротка. Потяги проходять повз. Один раз, два, три рази... Але не тисячу разів. А потім ти раптом розумієш, що постарів і всі про тебе забули.

Футбол – це вам не на скрипці грати! Як добиватись перемог? Витримувати ритм.

Навіть в Литві є хороші футболісти. Пройшли часи, коли литовці виходили на поле в чоботях зі шкір північних оленів.

Джованні Трапаттоні (для друзів просто Трап) – єдиний в світі тренер, який виграв усі можливі трофеї з європейською командою: Кубок чемпіонів, Кубок кубків, Кубок УЄФА, Суперкубок Європи і Міжконтинентальний кубок.

Грати в такій сильній команді, як "Манчестер Юнайтед", нелегко. Там у тебе ще 10 великих партнерів. І кожен з них тягне ковдру на себе. Так тягни і ти! Ти повинен просити м'яч, повинен хотіти м'яч, повинен зажадати його!

Звикнувши до цукру, їсти сіль вже не зможеш.

Штрунц грає на 25 відсотків. Він слабкий, як порожня пляшка.

Необхідне пояснення. Відео часів роботи Трапа в мюнхенській "Баварії" стало мега-популярним через жахливий акцент італійця. Справа в тому, що в його виконанні прізвище німця Томаса Штрунца (Strunz) вже дуже нагадувала італійське слово stronzo (що означає, якщо м'яко висловитися, "гівнюк"). Всі подумали, що Траппатоні спеціально знущається над гравцем.

Саме відео вельми рекомендуємо до перегляду. Феєричний виступ!

Образи на адресу Штрунца переслідують мене все життя. Я, напевно, популярніший завдяки ним, ніж моїм досягненням.

Одного разу в "Ювентусі" у мого гравця відібрали м'яч, суперник організував контратаку, і ми пропустили. Я тоді запитав у нього: "Скільки у тебе легень?". Він здивувався і відповів: "Дві". "А скільки легень у твого суперника? Теж дві! Так чому ж ти не наздогнав його?"

Чи не той самий це гравець, з двома легенями? Трап і майбутній президент УЄФА Мішель Платіні часів "Ювентуса" 1980-х

М'яч, звичайно, гарний предмет, але не забувайте, що він набитий всього лише повітрям...

Ніколи не говори "кіт", поки він у тебе не в мішку.

Трапаттоні задовго до Жозе Моурінью вигравав чемпіонство в чотирьох різних країнах. Він перемагав у чемпіонатах Італії, Німеччини, Португалії та Австрії. У колекції "Особливого" – перемоги в лігах Португалії, Англії, Італії та Іспанії.

Так, Ікар злетів. Але ж Ікар був негідником.

Життя – немов молоток, який б'є нас по мозолях.

У цій команді ще достатньо нафти, яку можна добути.

За довгу кар'єру мене вжалило вісім скорпіонів. Так що у мене в організмі виробилась протиотрута (про журналістів – прим. "Футбол 24").

Останнім на сьогодні місцем роботи для Трапа стала збірна Ірландії, яку він привіз на Євро-2012

Був один німецький тренер. Він працював в Океанії. До 80 років. Так чим я гірший?

Нічого проти не маємо. Успіху і здоров'я, синьйоре Трапаттоні!

Руслан Меженський, Футбол 24

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