"Я можу лише подякувати Ювентусу за те, що вони подумали про мене й дали мені цю роботу без досвіду. Це був добрий сезон, початок нового стилю гри. Я впевнений, що в наступні роки ми виступили б ще краще, але я не був розчарований їхнім рішенням. Ми почали великий шлях з багатьма молодими гравцями, які з роками стали сильними футболістами.

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Мене називали інакшим тренером через те, як почалася моя кар'єра. Зрозуміло, що коли твоя тренерська кар'єра починається у Ювентусі, то далі ти можеш рухатися лише вниз. Я був розчарований, але задоволений тим, який шлях вибрав", – цитує Пірло Football Italia.

Нагадаємо, Пірло почав тренувати у 2020 році. Планувалося, що він очолить резервну команду Ювентуса, але через кілька днів йому довірили відразу головну. Саме під його керівництвом туринці перервали свою чемпіонську серію. Після цього Пірло очолював турецький Карагюмрюк, а зараз працює в Сампдорії, яка виступає в Серії В.

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