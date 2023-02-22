"Ну что, у меня появилась свободная минута, и я решил немножко полистать новости в Telegram. Конечно, почти все каналы писали о концерте в "Лужниках".

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Это пир во время чумы. Загнали на стадион рабов, выдали им тряпки цвета флага руzzни. "Счастливые" морды. Крики. Аплодисменты. Старый маразматик вышел на сцену. Проговорил свои влажные фантазии и поехал домой.

А дальше вышел уродец, которого они называют "ангелом" и кучка детей. Просто посмотрите видео: девочка даже не запомнила то, что ей нужно было говорить, и как "благодарить" орка за спасение. Ну это же цирк. Глядя на то, как дети обнимают эту сволочь, можно увидеть, что даже им стыдно.

Кстати, как только ботоксный уехал, сразу появилось видео, где уже все расходятся со стадиона. Наверное плохо кормили или платили. Потому что "концерт" только начался. Но свою картинку они получили. Картинку стада рабов и идиотов", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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