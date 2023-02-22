Инвестиционная группа SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, отчиталась о своей помощи нашему государству за время полномасштабного вторжения оккупантов.

За год войны предприятия SCM, фонд Рината Ахметова и футбольный клуб Шахтер передали на поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн, сообщает официальный сайт компании.

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Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Подразделения получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т. п.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и серийно изготавливает модульные укрытия для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Таких изделий для ВСУ поставлено уже более 100. Также металлургическая Группа освоила производство бронестали. Сейчас каждый десятый бронежилет в Украине изготовлен из стали "Метинвеста" – всего около 170 тысяч. Кроме того, из стали компании планируется изготовить около 5 тысяч печей для фронта.

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн (25 млн долларов) выделил Ахметов на проект "Сердце "Азовстали". Он направлен на помощь военнослужащим тех подразделений Украины, которые находились в гарнизоне полностью окруженного Мариуполя с февраля по май 2022 года. В рамках программ проекта поддержка будет оказываться как защитникам города, так и семьям пленных, без вести пропавших и погибших военнослужащих.

Кроме того, за весь 2022 год предприятия и бизнесы инвестиционной группы SCM уплатили в бюджеты всех уровней 73,2 млрд грн налогов.

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