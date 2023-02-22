"Ну що, в мене з'явилась вільна хвилина, тож я вирішив трошки погортати новини в Telegram. Звісно, майже всі канали писали про концерт в "Лужниках".

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Це бенкет під час чуми. Загнали на стадіон рабів, видали їм ганчірки кольору прапора руzzні. "Щасливі" морди. Крики. Оплески. Старий маразматик вийшов на сцену. Промовив свої вологі фантазії та поїхав додому.

А далі вийшов виродок, якого вони називають "янголом" та купка дітей. Просто подивіться відео: дівчинка навіть не запам'ятала те, що їй потрібно було казати, та як "дякувати" орку за порятунок. Ну це ж цирк. Дивлячись на те, як діти обіймають цю сволоту, можна побачити, що навіть їм соромно.

До речі, як тільки ботоксний поїхав, одразу з'явилось відео, де вже всі розходяться зі стадіону. Напевно погано годували або платили. Бо "концерт" тільки почався. Але свою картинку вони отримали. Картинку стада рабів та ідіотів", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

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