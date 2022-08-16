Старший из братьев Индзаги снова пытается реанимировать свою карьеру в Серии В. Напомним, именно Пиппо заложил фундамент будущего успеха Венеции, а также выводил в элиту Беневенто. Теперь он возглавляет Реджину.

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В первом матче сезона "амарантовые" на выезде обыграли СПАЛ, который сменил владельцев и ставит цель подняться в Серию А. Однако самое интересное произошло не на поле, а уже после матча. Наставник феррарцев Роберто Вентурато решил воспитать Индзаги.

Пиппо шел пожать руку сопернику, но тот демонстративно отказался. Позже Вентурато объяснил свой поступок тем, что Индзаги не поздоровался с ним перед игрой. Рулевой Реджины в свою защиту заявил, что просто не видел коллегу и вместо него пожал руку спортивному директору СПАЛа.

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