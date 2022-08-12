Клуб Фабрегаса запугивает соперника креативными видео – экс-форвард Ювентуса превратился в Годзиллу
Комо всячески развлекает своих болельщиков этим летом.
Клуб Серии В недавно взорвал рынок подписанием Сеска Фабрегаса, а теперь запугивает соперников интересными видео.
"Это лучше, чем МЛС": Фабрегас присоединился к клубу Серии В
На правах аренды за Комо выступает нападающий Альберто Черри, но права на него принадлежат Кальяри. В первом туре нового сезона команды сыграют друг с другом. В видеоролике Комо сделал из Черри что-то вроде Годзиллы, который вылез из озера, прошелся по улицам города и буквально "залез" на стадион через трибуну.
Добавим, что в прошлом сезоне "озерные" были середняком Серии В, а Кальяри вылетел из элиты.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд