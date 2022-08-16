Старший із братів Індзагі знову намагається реанімувати свою кар'єру в Серії В. Нагадаємо, саме Піппо заклав підвалини майбутнього успіху Венеції, а також виводив у еліту Беневенто. Тепер він очолює Реджину.

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У першому матчі сезону "амарантові" на виїзді обіграли СПАЛ, який змінив власників і ставить за ціль піднятися в Серію А. Однак найцікавіше відбулося не на полі, а вже після матчу. Наставник феррарців Роберто Вентурато вирішив виховати Індзагі.

Піппо йшов потиснути руку супернику, але той демонстративно відмовився. Пізніше Вентурато пояснив свій вчинок тим, що Індзагі не привітався з ним перед грою. Керманич Реджини на свій захист заявив, що просто не бачив колегу і замість нього потис руку спортивному директору СПАЛа.

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