"Момент прощання завжди складний, особливо коли людина мучиться, ухвалюючи рішення. Усього за кілька місяців Салерно проник у мене. На вулицях вболівальники та звичайні люди з жалем та смутком зупиняють мене, щоб привітати, сфотографуватися, потиснути руку. Єдине слово, яке я тепер можу сказати від щирого серця, – це "дякую". За прийом, повагу та довіру. Я не відчуваю тяжкості провалу, я відчуваю слабкість незавершеної місії, яку я не виконав не з власної волі, разом із величезним почуттям відповідальності за місто та фанатів, які є одними з найкращих в Італії.

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Можу підтвердити, що двічі намагався струсити обстановку зсередини, побоюючись своєї відставки, але мене завжди переконували продовжувати, бо, зрештою, є лише одна фраза, яка стосується і мене: ДО КІНЦЯ. Я взявся за проєкт із прозорістю, і це те, чого я хотів, особливо на трансферному ринку, який, на мою думку, спізнився і не відповідав вимогам. Втішні фрази директора Сабатіні сьогодні малокорисні, не в останню чергу тому, що я не бачу сенсу перепрошувати за власну помилку і відрубувати голову іншому.

Я живу заради футболу та відданості, якій він мене навчив, ось чому я люблю вболівальників, бо вони віддані, і, на жаль, саме цього я хотів би і у своєму середовищі, але, можливо, я утопіст. Тепер я сподіваюся, що все повернеться так, як того заслуговує Салерно, і бажаю своїм гравцям удачі, щоб вони продовжували йти цим шляхом", – написав Індзагі в своєму Instagram.

Нагадаємо, Піппо очолив Салернітану 10 жовтня, але так і не зміг покращити результати. Під керівництвом Індзагі команда виграла лише три матчі (один в Кубку і два в Серії А) і в середньому набила лише 0,72 очка за матч – це найгірший результат в кар'єрі тренера. На момент звільнення Індзагі "морські коники" перебували на останньому місці.

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