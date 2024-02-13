Піппо Індзагі образився через свою відставку, знайшовши винного у провалі: "Не бачу сенсу відрубувати голову іншому"
Колишній наставник Салернітани Філіппо Індзагі вважає, що несправедливо втратив роботу. На його думку, провина лежить на плечах спортивного директора Вальтера Сабатіні.
"Момент прощання завжди складний, особливо коли людина мучиться, ухвалюючи рішення. Усього за кілька місяців Салерно проник у мене. На вулицях вболівальники та звичайні люди з жалем та смутком зупиняють мене, щоб привітати, сфотографуватися, потиснути руку. Єдине слово, яке я тепер можу сказати від щирого серця, – це "дякую". За прийом, повагу та довіру. Я не відчуваю тяжкості провалу, я відчуваю слабкість незавершеної місії, яку я не виконав не з власної волі, разом із величезним почуттям відповідальності за місто та фанатів, які є одними з найкращих в Італії.
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Можу підтвердити, що двічі намагався струсити обстановку зсередини, побоюючись своєї відставки, але мене завжди переконували продовжувати, бо, зрештою, є лише одна фраза, яка стосується і мене: ДО КІНЦЯ. Я взявся за проєкт із прозорістю, і це те, чого я хотів, особливо на трансферному ринку, який, на мою думку, спізнився і не відповідав вимогам. Втішні фрази директора Сабатіні сьогодні малокорисні, не в останню чергу тому, що я не бачу сенсу перепрошувати за власну помилку і відрубувати голову іншому.
Я живу заради футболу та відданості, якій він мене навчив, ось чому я люблю вболівальників, бо вони віддані, і, на жаль, саме цього я хотів би і у своєму середовищі, але, можливо, я утопіст. Тепер я сподіваюся, що все повернеться так, як того заслуговує Салерно, і бажаю своїм гравцям удачі, щоб вони продовжували йти цим шляхом", – написав Індзагі в своєму Instagram.
Нагадаємо, Піппо очолив Салернітану 10 жовтня, але так і не зміг покращити результати. Під керівництвом Індзагі команда виграла лише три матчі (один в Кубку і два в Серії А) і в середньому набила лише 0,72 очка за матч – це найгірший результат в кар'єрі тренера. На момент звільнення Індзагі "морські коники" перебували на останньому місці.
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