Салернитана официально подтвердила увольнение Пиппо с поста главного тренера и назначение Фабио Ливерани преемником.

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Руководство "гранатовых" пригласило Индзаги в октябре прошлого года, однако именитый форвард не смог улучшить результаты. В 18 матчах во главе Салернитаны он одержал всего 3 победы, 4 ничьи и 11 раз проиграл. Последней каплей стало домашнее поражение от другого борца за выживание – Эмполи Виктора Коваленко. Салернитана застряла на дне таблицы Серии А, отставая от спасительной зоны на 6 очков.

Для 50-летнего Филиппо Индзаги это уже седьмая потеря работы в карьере тренера. Интересно, что его младший брат Симоне с Интером идет на вершине Серии А и имеет все шансы стать чемпионом.

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