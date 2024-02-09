В Салерно приехал бывший герой. Два года назад Давиде Никола возглавил "морских конников" и спас их от вылета из Серии А. Год назад уволили уже самого спасителя. Теперь его с аналогичной миссией позвал Эмполи. Начал он перспективно – победа над Монцей, а также ничьи с Ювентусом в Дженоа.

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Салернитана пока верит в Филиппо Индзаги, для которого пересобрала команду во время январского трансферного окна. Новичков сразу бросают в бой – пятеро появились в основе, еще один потом вышел на замену.

Команды подарили классическое противостояние аутсайдеров, где было больше эмоций, чем содержательного футбола. За первые 35 минут матча мы не увидели ни одного удара в створ ворот, зато состоялся гол. Алессандро Дзаноли шокировал Гильермо Очоа. Мексиканец уже готовился забрать мяч в руки, но новичок Салернитаны подсек его в сетку собственных ворот.

В своих атакующих попытках хозяева полагались на Антонио Кандреву. Ветеран сделал результат уже во втором тайме. Ветеран выполнил свой фирменный навес, который в гол превратил Шон Вайссман. Центрбеки совсем забыли о форварде Салернитаны. Впрочем, Эмполи сумел ответить голом своего новичка. Мбайе Ньянг взял на себя смелость исполнить пенальти и легко переиграл Очоа. Еще через несколько минут экс-форвард Милана выполнил перехват и вывел на удар Канчельери. Маттео поставил точку – 3:1.

Эмполи благодаря этой победе поднялся с предпоследнего места сразу на 15-е, теперь имея в своем активе 21 очко. Салернитана остается на дне турнирной таблицы Серии А. Виктор Коваленко в этом матче отыграл около 15 минут, но не сумел запомниться активными действиями.