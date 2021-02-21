"Первый гол сильно ударил по Милану. В первом тайме нам не хватало интенсивности, мы должны были сделать больше, но мы заслужили гол во втором тайме. Ибрагимович? Нападающий зависит от игры команды. Он попросил замену, потому что у него были судороги.

Милан – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мы верим в проделанную нами работу. Нужно быть объективными. Год назад, даже три месяца назад, мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас. При этом мы недовольны, потому что это было дерби, Милан хотел большего, но мы не должны забывать о нашем пути. Мы сожалеем о сегодняшнем поражении, но плохой была игра против Специи, а не эта. Сегодня мы постарались выложиться по полной.

Это была сложная неделя, худший в сезоне. Мы хотим пройти в следующую стадию Лиги Европы, а затем снова сосредоточимся на Серии А", – цитирует Пиоли Football-Italia.

Отметим, что Милан был разбит Интером в дерби Делла Мадоннина (0:3), потерпев второе поражение подряд в Серии А.

Милан – Интер: Конте получил идеальные условия для чемпионства, Лукаку стал зеркалом Ибрагимовича и кризис "россонери"