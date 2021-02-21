Интер разбил Милан в дерби в рамках 23-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Встреча началась с быстрого гола Интера. Лукаку убежал от защитников и со второй попытки сумел отдать на Лаутаро, а аргентинец с линии вратарской переправил мяч в ворота. До перерыва "нерадзурри" имели еще несколько возможностей, однако отличиться не удалось.

Интер разгромил Милан и ушел в отрыв на вершине Серии А – Лукаку и Лаутаро решили судьбу дерби

А во второй половине Лаутаро оформил дубль после классной комбинации, замкнув передачу Перишича. А точку в матче поставил Лукаку, который протащил мяч через центр и точно пробил в угол ворот.

Таким образом, Интер набрал 53 очка и оторвался от конкурентов за первое место. Милан остался вторым с 49 пунктами.