"Перший гол сильно вдарив по Мілану. У першому таймі нам не вистачало інтенсивності, ми повинні були зробити більше, але ми заслужили гол у другому таймі. Ібрагімовіч? Нападник залежить від гри команди. Він попросив заміну, тому що у нього були судоми.

Мілан – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми віримо у виконану нами роботу. Потрібно бути об'єктивними. Рік тому, навіть три місяці тому, ми були б щасливі опинитися там, де ми зараз. При цьому ми не задоволені, тому що це було дербі, Мілан хотів більшого, але ми не повинні забувати про наш шлях. Ми шкодуємо про сьогоднішню поразку, але поганою була гра проти Спеції, але не ця. Сьогодні ми постаралися викластися по повній.

Це був складний тиждень, найгірший у сезоні. Ми хочемо пройти в наступну стадію Ліги Європи, а потім знову зосередимося на Серії А", – цитує Піолі Football-Italia.

Зазначимо, що Мілан був розбитий Інтером у дербі Делла Мадонніна (0:3), зазнавши другої поспіль поразки у Серії А.

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