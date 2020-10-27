"Мы каждый день выкладываемся по полной. Мне нравится акцентировать внимание на командном духе. Это очень щедрые ребята. Мы не уступаем никому с точки зрения решимости. Нам нужно и в дальнейшем придерживаться такого отношения.

Милан – Рома – 3:3 – видео голов и обзор матча

Златан? Никогда не бывает легко забивать столько голов в начале сезона. Ибрагимович удивляет меня своим физическим состоянием. Он проводит индивидуальные тренировки. Но время от времени ему тоже придется отдыхать, а для этого нужно пропускать матчи", – цитирует Пиоли Goal.

К слову, после 5 сыгранных туров Милан набрал 13 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А. Златан забил уже 6 голов, что позволяет ему лидировать в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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