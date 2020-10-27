"Ми кожного дня викладаємось на повну. Мені подобається акцентувати увагу на командному дусі. Це дуже щедрі хлопці. Ми не поступаємося нікому з точки зору рішучості. Нам потрібно і надалі дотримуватися такого ставлення.

Мілан – Рома – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Златан? Ніколи не буває легко забивати стільки голів на початку сезону. Ібрагімовіч дивує мене своїм фізичним станом. Він проводить індивідуальні тренування. Але час від часу йому теж доведеться відпочивати, а для цього потрібно пропускати матчі", – цитує Піолі Goal.

До слова, після 5 зіграних турів Мілан набрав 13 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А. Златан забив уже 6 голів, що дозволяє йому лідирувати у списку найкращих бомбардирів чемпіонату.

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