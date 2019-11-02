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Пиоли верит, что Милан может пробиться в Лигу чемпионов в этом сезоне

15:21 10 Читати українською
Пиоли верит, что Милан может пробиться в Лигу чемпионов в этом сезоне
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли рассказал о своих ожиданиях в сезоне 2019/20.

 

"Команда сосредоточена и заинтересована в хорошей коллективной работе. Результаты важны и могут изменить все. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь положительных результатов.

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Думаю, что победа над такой сильной командой, как Лацио, повысит нашу уверенность в себе, а также улучшит наши позиции в таблице. Лацио может играть с кем угодно, учитывая стартовый состав римлян. Мы должны сыграть на том же уровне.

Мы должны верить в наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. Это станет возможным, если мы будем верить и работать день и ночь для достижения этой цели. Посмотрим, где окажемся в конце сезона, но мы всегда должны проявлять силу духа и решительность", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, сейчас Милан занимает десятую строчку Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть пунктов.

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