toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Пакета назвал причины провала Джампаоло в Милане

22:11 22 Читати українською
Пакета назвал причины провала Джампаоло в Милане
Лукас Пакета / Sky Sports

Полузащитник Милана Лукас Пакета рассказал о работе под руководством Марко Джампаоло.

"Почему Джампаоло провалился в Милане? Я думаю, что здесь задействовано очень много факторов.

Милан в родных стенах одержал минимальную победу над СПАЛом

Когда кто-то из игроков вынужден играть на не родной позиции, он не сможет дать лучший результат. Я старался всегда работать на максимум возможностей, чтобы чаще появляться на поле. Думаю, что с Пиоли команде комфортнее.

Тренер прямолинейно делает установки, и это нам помогает. Когда вы получаете слишком много информации, это может несколько запутать. С Пиолы все стало понятно", – отметил Пакета в комментарии MilanNews.

К слову, бразилец провел 8 матчей в составе Милана в сезоне 2019/20, отметившись 1 ассистом.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Шахтер прибыл на матч с Карпатами без пяти ведущих игроков
19:07
625
Теги
Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло Стефано Пиоли Стефано Пиоли Лукас Пакета Лукас Пакета Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
10
мин
Кремень
14:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук