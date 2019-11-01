Пакета назвал причины провала Джампаоло в Милане

Полузащитник Милана Лукас Пакета рассказал о работе под руководством Марко Джампаоло.

"Почему Джампаоло провалился в Милане? Я думаю, что здесь задействовано очень много факторов.

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Когда кто-то из игроков вынужден играть на не родной позиции, он не сможет дать лучший результат. Я старался всегда работать на максимум возможностей, чтобы чаще появляться на поле. Думаю, что с Пиоли команде комфортнее.

Тренер прямолинейно делает установки, и это нам помогает. Когда вы получаете слишком много информации, это может несколько запутать. С Пиолы все стало понятно", – отметил Пакета в комментарии MilanNews.

К слову, бразилец провел 8 матчей в составе Милана в сезоне 2019/20, отметившись 1 ассистом.

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